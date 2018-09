Sulz a. N. Es geht nicht nur um Innovation

Zu Beginn der Veranstaltung informierten Rudolf Mietzner ("bwcon), Axel Blochwitz (TZ Horb) und die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg Dorothee Eisenlohr über die vielfältigen Beratungsangebote zum Thema Digitalisierung und Industrie 4.0. In einem provokanten Vortrag schaute der Leiter des Instituts für Smart Systems und Services an der Hochschule Pforzheim, Professor Bernhard Kölmel auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Einführung der Digitalisierung. Seinen Vortrag stellte er unter den Titel: "Live and let die – Was James Bond mit der Zukunft von Geschäftsmodellen in der digitalen Transformation zu tun hat". Ganz wichtig sei nicht nur die Einführung von technischen Innovationen, sondern die stetige Überprüfung und Anpassung des Geschäftsmodells eines Unternehmens. Dies machte er am Beispiel der Automobilindustrie fest, in der neben der Produktion von Fahrzeugen heutzutage das Angebot von Mobilitätsangeboten in den Megacitys nicht fehlen darf.

Als Beispiel für die zukünftige Vernetzung von Anwendungen nannte die Herstellung von personalisiertem Essen aus dem 3D-Drucker auf Basis von Daten einer Gesundheits-App. Dieses Szenario wird bereits heute bei Sportlern, auch in Deutschland, angewandt. Mit den Worten "Vergessen Sie alles, was Sie bisher über die digitale Revolution gehört haben. Die nächste Welle der digitalen Transformation wird unsern Alltag verändern, neue Märkte schaffen und die Spielregeln für das Business massiv verändern", schloss er seinen Vortrag.

Nach der Diskussion blieb noch genügend Zeit um neue Kontakte zu knüpfen und in kleineren Gruppen das Thema zu vertiefen.