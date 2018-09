Sulz a. N. Es geht auch ohne Befreiungen

Sulz-Bergfelden (jh). Bei der Bürgerfragestunde der Ortschaftsratssitzung am Mittwoch in Bergfelden erkundigten sich mehrere Bürger nach der Akzeptanz der aufgestellten Hundekot-Stationen. Diese würden gut angenommen, aber es gebe auch hier Ausnahmen, meinte Ortsvorsteher Martin Sackmann. Ein Bürger stellte fest, dass der Kot zwar in die Beutel komme, dieser aber vielfach dann am Wegesrand abgelegt werde. Ein anderer beobachtete, dass immer mehr Pferdeäpfel auf den Wegen lägen.