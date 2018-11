Sulz a. N. Erstes Herrenteam in der Württembergstaffel

Finanziell steht der TC Sulz nach Informationen von Kassiererin Carolin Bronner gut da. Am Ende gab es ein Plus, das als Rücklage verwendet wird. Ziel sei es, alljährlich den Spielbetrieb und die anstehenden Arbeitskosten zu finanzieren. Liegenschaftswart Erhard Gaiser machte deutlich, dass es viel Aufwand braucht, um die Plätze und die gesamte Anlage in Schuss zu halten. Geiser war nicht so recht zufrieden mit den Plätzen. Der Sand, der jedes Jahr aufgebracht werde, hatte nicht die gewohnte Qualität. Dazu kam das trockene Jahr, das auch nicht förderlich war. Nach der Kassenprüfung durch Horst Untereiner konnte Hugo Bronner die hervorragende Arbeit im Verein nur loben und die einstimmige Entlastung erteilen.

Verdiente Mitglieder ehrte der stellvertretende Vorsitzende Karl-Heinz Renz. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Horst Baiker, für 30 Jahre Andrea Frick und Sven Kitzlinger geehrt. Kitzlinger konnte noch eine weitere Ehrung entgegennehmen. Seit fünf Jahren ist er im Vorstand tätig. Seit 15 Jahre im Vorstand ist Erhard Geiser.