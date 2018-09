Die Narrenzunft Sulz hatte vor Kurzem ihren ersten Familientag. Treffpunkt war der Wanderparkplatz am Fuße der Ruine Albeck. Der jüngste Teilnehmer war elf Monate, der älteste 79 Jahre alt. Gemeinsam machte man sich an den Aufstieg. Den Kindern war die Vorfreude auf das traditionelle Gemäuer anzumerken. Bei interessanten Gesprächen wurde zur Freude der Kinder der Grill auf Betriebstemperatur gebracht. Gemeinsam wurden Würstchen und Stockbrot gegrillt. Die Vereinsvertreter Thomas und Benjamin Freund nutzten die Chance, sich direkt Rückmeldungen zu unterschiedlichen Themen einzuholen. So gab es für die Kindernarrenformation, die im Rahmen des Ringtreffens 2019 einen Auftritt hat, großen Zuspruch. Nach den Rückmeldungen der Teilnehmer steht fest, dass es den Familientag auch zukünftig geben wird. Foto: Narrenzunft