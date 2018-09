Sulz a. N. Erste Tankstelle für Elektroautos

Sulz. Die erste Ladesäule für Elektrofahrzeuge ist am gestrigen Dienstag von der Bergfelder Firma Stocker auf dem Parkplatz des Backsteingebäudes aufgestellt worden. Bürgermeister Gerd Hieber kam mit dem Pedelec, Udo Huber von der Sulzer Stromversorgungs GmbH mit dem neuen E-Smart der Stadtverwaltung zum Pressetermin. Aufgetankt werden konnte das Elektroauto allerdings noch nicht. Noch sieben weitere Ladestationen werden an gut frequentierten Standorten der Kernstadt errichtet. Bis in zwei Wochen, so Huber, werden dann alle gemeinsam in Betrieb genommen.