Sulz a. N. Erste Messe für Einbruchschutz

Sulz. Es werden aber noch andere Themen angesprochen: beispielsweise Schutz vor Hackern, Brandschutz, Katastrophen- und Hochwasserschutz oder Verkehrssicherheit. Angedacht worden ist die Veranstaltung schon vor zwei Jahren, konnte dann aus zeitlichen Gründen aber nicht organisiert werden.

Immer wieder schrecken Meldungen von Einbrüchen auf. Erst kürzlich versuchten Täter in ein Sulzer Autohaus einzubrechen. Die Alarmanlage wurde ausgelöst, die Täter flüchteten. Beute machten sie nicht – auch nicht die Täter, die zwischen dem 28. Dezember und 11. Januar in ein leer stehendes Haus in Vöhringen mitten im Ort eingedrungen waren.

In der Sulzer Lina-Hähnle-Realschule haben Täter in der vergangenen Woche einen Tresor aus der Verankerung gerissen und mitgenommen. Geld war nicht drin, der Schaden mit 5000 Euro ist jedoch erheblich. Ende Dezember waren Einbrecher in Dornhan aktiv. Aus zwei unbezogenen Wohnungen nahmen sie diverse Küchengeräte mit.