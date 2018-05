Sulz a. N. Erlebnisreiche Ferientage für Kinder mit Pinguin Kuno

Auf den ersten Seiten finden sich die Freizeiten. Die Stadtranderholung mit dem Verein Fun for Kids startet am 30. Juli und endet am 3. August. Zwei Wochen lang sind in Vöhringen für die jungen Teilnehmer Spaß und Spiel geboten. "Ferienspaß mit Ponys" ist ein Angebot der Sulzer Volkshochschule vom 30. Juli bis 3. August auf dem Bippus Hof am Viehweg 1. Da ist die Teilnehmerzahl allerdings auf acht begrenzt.

Zum Ende des Sommerspaßes veranstaltet Helmut Roeßle von Spaßpartout vom 3. bis 7. September das Indianerlager, diesmal aber nicht, wie in den vergangenen Jahren, am Pfingstbrunnen in Holzhausen, sondern am Waldspielplatz in Bergfelden.

Die Auftaktveranstaltung findet am 27. Juli bei "Frau Wolle" mit Bürgermeister Gerd Hieber statt. Dort erfahren die Kinder alles Wissenswerte über Schafe und Wolle.