Sulz a. N. Erfolg nur mit Veränderung verbunden

So lassen sich dann auch Veränderungen bewältigen. Der Psychologe beschrieb diese jedoch als einen permanenten Prozess: "Wenn man heute eine Superleistung bringt, muss man sie im nächsten Jahr übertreffen", erklärte er. Das sei nun mal der Zynismus des Kapitalismus.

"Schauen Sie, dass sie gesund bleiben", konnte er den Zuhörern nur raten. Er empfahl eine "Gegenwelt" zu den Anforderungen des Alltags. Musik, Gartenarbeit oder auch Sport können zur Entspannung beitragen. Leistungssport nach dem Motto, "ein Marathon würde mir gut tun", wäre allerdings nicht so hilfreich. Auch nicht die schwäbische Mentalität jener Skifahrer am Arlberg, die mit dem Lift noch dreimal den Berg hochfahren wollten, "damit sich die Liftkarte gelohnt hat". Wenn es ganz schwierig werde, könne man auf dem Klo auch mal zwei Minuten lang eine Grimasse ziehen und hinterher in den Spiegel lächeln.

Moderator Stefan Kühlein hatte zum Auftakt der Veranstaltung Bürgermeister Gerd Hieber, IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez und den Wirtschaftsförderer des interkommunalen Gewerbegebiets "InPark A 81", Frank Börnard, zu lokalen und regionalen Themen interviewt.

"Wir stehen besser da, als andere Regionen in Baden-Württemberg", meinte Albiez zur Breitbandversorgung. Relativierte dies aber gleich: Deutschland stehe im Vergleich zu anderen Ländern weit hinten. Das könne ein Entwicklungshindernis sein. Im Kreis Rottweil und in Sulz versuche man, das schnelle Internet voranzubringen, teilte Bürgermeister Hieber mit. So gebe es im neuen Gewerbegebiet eine leistungsfähige Glasfaseranbindung. Wirtschaftsförderer Börnard berichtete, dass er für den "InPark" in den vergangenen zwei Jahren 300 Anfragen verzeichnete. Ansiedlungswillige Unternehmen wollten eine "exzellente Anbindung an die Autobahn". Das sei mitentscheidend gewesen, das Gebiet zu vermarkten. Nachgefragt würden aber auch weiche Faktoren. In der Hinsicht habe Sulz mit dem Glatter Wasserschloss, Freizeitmöglichkeiten wie der Kartbahn, Naturerlebnis und attraktiven Wohngebieten einiges zu bieten. Ziel sei es, die Auspendlerzahlen zu reduzieren.

Rund 150 Besucher aus der ganzen Region Schwarzwald-Baar-Heuberg waren zum Sulzer Wirtschaftsforum gekommen, darunter auch der Landtagsabgeordnete Emil Sänze (AfD).