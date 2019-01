Sulz a. N. Ereignisreiches Jahr

Der Ortsverband blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück, das dem Vorstand viel abverlangt hat. Neben Organisation und Stammtischen mit Referenten, Ausflügen und Schulungen wurde zur Jubiläumsveranstaltung 70 Jahre VdK Sulz eine Festschrift mit Chronik und vielen alten Bildern herausgebracht.

Im Mittelpunkt stand jedoch die Jubiläumsveranstaltung am 20. Oktober in der Stadthalle in Sulz. Die Festrede hielt VdK-Landesgeschäftsführer Hans-Josef Hotz. Er habe sich im Nachhinein für die würdevolle Veranstaltung bedankt, so Weik.

Nach kritischen und nachdenklichen Worten, freuten sich die Teilnehmer auf eine fröhliche Weihnachtsfeier mit Musik, weihnachtlichen Liedern, Gedichten und einer Weihnachtsgeschichte, vorgetragen von Edeltraud Graf, bei der kein Auge trocken blieb.