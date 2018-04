Sulz. Mit 29 Teilnehmern startete der Bus am Marktplatz in Richtung Schwäbische Alb. In Burgfelden angekommen gingen alle Teilnehmer zunächst zum Aussichtspunk auf dem „Böllat“. Bei herrlichem Wetter konnte die Landschaft und die Natur in vollen Zügen genossen werden. Danach trennten sich die Wanderer von der Gruppe und starteten die Tour nach Laufen. Entlang des „Traufgang“ führte der Weg in den Hang und dann wieder steil hinauf zur Schalksburg. Nach diesem schweißtreibenden Anstieg mußte erst eine kleine Rast eingelegt werden, bevor der nächste Abstieg begann. Über schmale felsige Pfade stiegen wir hinab ins Tal, vorbei am „Felsenmeer“ zum Ziel in Laufen. In der Gaststätte des Hotel Schalksburg erwarteten uns bereits die Nichtwanderer. Hier fand die heute etwas anstrengende Wanderung ihr gemütliches Ende, bevor der Bus wieder nach Sulz startete.