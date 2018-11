Sulz a. N. Engagierten Ausbilder geehrt

Sulz (ah). Mit einem lachenden und weinenden Auge nahm Kreisbrandmeister Mario Rumpf nach Beendigung des Maschinisten-Lehrgangs, den der Kreis Rottweil in Sulz angeboten hatte, eine Ehrung vor. Gerd Wiedemaier nahm das Ende des Lehrganges als Anlass, sich zu verabschieden. 25 Jahre lang unterstützte er die Sulzer Wehr und den Kreisverband mit seinem Engagement. Er bildete seit Frühjahr 1993 Maschinisten aus. Kreisbrandmeister Mario Rumpf bedauerte es, dass Gerd Wiedemaier aufhören will. Man müsse aber auch erkennen, dass es mal an der Zeit ist, einen Lebensabschnitt zu beenden, sagte Rumpf mit Blick darauf, dass auch er seine Karriere beende. "Wir hören miteinander auf, und das ist gut so", fügte er hinzu. Er bedankte sich für die Zeit, in der Wiedemaier Ausbilder war. Rumpf betonte: "Über Sulz gab es nur Positives zu hören."