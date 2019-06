Sulz a. N. Endlich wieder freie Fahrt auf der L  410

Als vorbereitende Arbeiten wurde zuerst das Erdreich abgegraben, um die Lage der zahlreichen Bohrstellen festzulegen. Danach wurden Spindeln horizontal mit dem Bagger und einer Bohrlafette in den Fels gerammt. Anschließend wurden die Zwischenräume der Bohrungen mit Verpressbeton ausgefüllt. Nach dem Aushärten entstand eine bombenfeste Verbindung zwischen dem Fels und den Stangen. Danach wurde die zu sanierende Wand mit Baustahlmatten armiert und dann mit dem Spritzbeton gefüllt. "Der große Vorteil dieses Verfahrens ist, dass auf eine Schalung und auf den Einsatz eines Rüttlers verzichtet werden kann und so jede Menge Zeit einspart wird", klärt Polier Rene Pflycke vor Ort auf. In die Stützmauer wurden außerdem Entwässerungsbohrungen eingebracht.

Zum Anbringen der Schutzleitplanken wurde ein "Betonbalken" auf die Stützmauer betoniert. Um auch heftigen Stößen – beispielsweise durch den Aufprall bei einem Unfall – standzuhalten, wurden weitere Zuganker zwischen Gurt und Stützmauer gesetzt.

Laut Regierungspräsidium soll die L 410 nun zügig ausgebaut werden. Je nachdem wie schnell die Mittel für die Maßnahme fließen. Das Wasserwirtschaftsamt prüft derzeit zudem, ob die Brücke in der scharfen unteren Kurve, kostengünstiger verdolt werden kann.