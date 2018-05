Sulz a. N. Emil Sänze: Standortverlagerung ohne Mehrwert

Sulz. Der AfD-Landtagsabgeordnete Emil Sänze aus Renfrizhausen wirft der Stadt Sulz Versagen bei der lokalen Wirtschaftspolitik vor. Konkret bezieht er sich auf die geplante Umsiedlung der noch in Renfrizhausen ansässigen Firma Dreher in den "InPark A 81". Wie berichtet, will Dreher in dem interkommunalen Gewerbegebiet von Sulz und Vöhringen auf einer 24 000 Quadratmeter großen Fläche neu bauen. Sänze stört sich vor allem daran, dass die Stadt die Ansiedlung als Erfolg bezeichne. Dabei handle es sich um eine Standortverlagerung, die für die Stadt Sulz keinen Mehrwert bringe. Geschwächt werde dabei der Standort Renfrizhausen. Dort, so Sänze, gäbe es genug Expansionsflächen.