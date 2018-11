Sulz a. N. Einzelhandel in der Innenstadt weiter auf dem Rückzug

Im Vergleich zu 2009 stellte Beck fest, dass die Verkaufsflächen in der Stadt von 12 300 auf 16 800 Quadratmeter zunahmen. Die Entwicklung geht eigentlich gegen den Trend. Bundesweit stagnierten die Verkaufsflächen. Der Grund dafür sei der zunehmende Online-Handel. So positiv sich das für Sulz darstellt: Beck geht davon aus, dass sich das jetzige Niveau nicht mehr groß erhöht. Zudem differenzierte er. Im Lebensmittelbereich nähmen die Flächen zu, im "Non-Food-Bereich" – Elektromärkte, Buchläden, Bekleidung – dagegen ab. Er stufte die Situation des Einzelhandels aber auch nicht als schlecht ein. Sulz habe eine funktionierende Altstadt mit traditionellen Fachgeschäften. In den Neckarwiesen habe man mit den großflächigen Lebensmittelmärkten eine ausgewogene Struktur. Beck sprach hier von einem "Modernisierungsschritt", der richtig war. Was auch bisher der Fall war: Das Gewerbegebiet Kastell sollte vom Einzelhandel freigehalten werden, empfahl er.

Eine Tatsache ist jedoch auch, dass der Facheinzelhandel in der Innenstadt auf dem Rückzug ist. Nach Becks Einschätzung werden sich die Leerstände in der Innenstadt zu 75 Prozent nicht mehr mit Läden belegen lassen. Dafür müsse man sich etwas anderes überlegen. Er denkt dabei an Dienstleistungen, Gastronomie und vor allem Wohnen. Vom Thema Einzelhandel sollte man jedenfalls Abstand nehmen.

SPD-Stadtrat Klaus Schätzle hat aus dem Gutachten unter anderem auch herausgelesen, dass die Stadtteile kein Potenzial für Lebensmittelmärkte haben. Eine Konsequenz ist für ihn, Wohnen auf der "grünen Wiese" nicht mehr zu unterstützen, stattdessen die Ortskerne zu beleben. In Sulz sieht er die Notwendigkeit, über den Wöhrd eine Verbindung zwischen Innenstadt und Neckarwiesen herzustellen. "Da muss mehr passieren", forderte er. An dem Gutachten bemängelte er, dass zu wenig an die älter werdende Gesellschaft gedacht werde und das Wort "fußläufig" zu wenig vorkomme.