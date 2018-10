Sulz a. N. Eine Stimmkraft so gewaltig wie die Schöpfung

Die beiden Kantoreien Sulz und Schramberg proben zum ersten Mal gemeinsam, und man ist als Zuhörer überwältigt von der Perfektion der mehr als 70 Sänger. Nach ausgiebigen Dehn- und Locker­ungsübungen, Einstimm- und Taktübungen beginnt Bezirkskantorin Judith Kilsbach aus Schramberg mit der Chorprobe. Ihr obliegt auch die Gesamtleitung. "Wir beginnen mit dem längsten Satz im Stück: ›Gesegnet sei des Herren Macht.‹" So kraftvoll die Stimmen begannen, war am Ende nur noch ein zartes Hauchen zu vernehmen. Für den Laien scheint alles jetzt schon perfekt, dennoch feilt Kilsbach an der Ausführung. Hier hört sie einen halben Ton zu tief erklingen, da soll auf das "r" geachtet werden. Die Vokalisten sind gefordert.

Tenor und Bass üben eine Passage, solange haben So­pran und Alt eine kurze Pause. Als Zuhörer spürt und sieht man die Begeisterung für das Singen eines solch großen Werks. Die Mienen sind trotz hoher Konzentration entspannt. Manchmal – bei besonders schönen Passagen – huscht sogar ein Lächeln übers Gesicht. Alle geben ihr Bestes. Gesungen wird meist im Stehen.

Insgesamt ist Kilsbach mit der Leistung zufrieden. Geprobt wurde von 14 bis 18 Uhr. Die Chorproben finden abwechselnd in Sulz und in Schramberg statt. Aufgeführt wird "Die Schöpfung" am Sonntag, 21. Oktober, ab 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Sulz und am darauffolgenden Sonntag, 28. Oktober, ebenfalls ab 17 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Schramberg. Der Eintritt beträgt 18 Euro, im Vorverkauf 16 Euro. Schüler haben freien Eintritt. Der Vorverkauf läuft bereits. Karten gibt es in Sulz bei der Volksbank und in den Filialen der "Buchlese" in Schramberg und Sulz.