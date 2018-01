Sulz a. N. Eine Jeans mit der Maschine auch mal selber kürzen

Die Personaldecke in der Nähwerkstatt ist dünn geworden. Ganz dringend werden Näherinnen und Näher gesucht, die bereit sind, gegen geringes Entgelt ehrenamtlich in der Nähwerkstatt mitzumachen. Einfache Dinge zum Verkauf sollen hergestellt werden, damit kleinere Märkte in der Umgebung wieder beschickt werden können, teilte Karl Götz mit.