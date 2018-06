Sulz a. N. Eine Ära geht im "Kaiser" zu Ende

Sulz-Glatt. Als bekannt wurde, dass der "Kaiser" in Glatt schließt, sagte Christian Günthner, Vorsitzender des Musikvereins Glatt, zu Hotelier Walter Hellstern: "Walter, falls du ein Abschiedsfest machst, dann spielt der Musikverein." Nach einer Woche meldete sich Walter Hellstern und sagte, dass es kein Abschiedsfest gebe, sondern eine Benefizveranstaltung, deren Erlös dem Musikverein zufließen soll. Der Termin für die in kurzer Zeit ausverkaufte Veranstaltung war am vergangenen Donnerstagabend. Mit dem Marsch "Auf zum Start" von Walter Tuschla eröffnete der Musikverein den Abend. In der Küche herrschte Hochbetrieb. Chef Walter Hellstern wurde dabei von Achim Hellstern und Günter Baisch unterstützt.