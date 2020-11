Sulz a. N. Ein Zeichen gegen Gewalt gesetzt

Sulz. Der 29-jährige Vöhringer hatte nach dem Freitagsgebet in der Moschee ausländerfeindliche Aufkleber und eine Mohammed-Karikatur an einem Laternenpfahl vor dem Moscheeeingang in der Bahnhofstraße entdeckt (wir berichteten am Samstag). Das hat ihn traurig gestimmt, wie er unserer Zeitung mitteilte. Bisher habe es solche Anfeindungen gegen die muslimische Gemeinde in Sulz nicht gegeben.