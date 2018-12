Sulz a. N. Ein Stern in dunkler Nacht

"Seid gegrüßt in dieser Runde" – mit diesen gesungenen Worten begrüßten die Kinder im evangelischen Gemeindehaus ihre Gäste, die Josef und Maria auf dem Weg nach Bethlehem begleiten wollten.

Auch Dekan Ulrich Vallon war gekommen, freute sich über die Weihnachtsgeschichte und ging auch auf die Veränderungen in der heutigen Zeit ein. Er hoffe, dass die Kinder und Jugendlichen ihr eigenes Gefühl dafür bekommen würden, was wichtig auf der Welt ist, meinte er. Danach ging es mit Maria, Josef und dem kleinen Esel los. "Ach, ich kann nicht mehr", stöhnte das Paar, als es sich mit Esel, Ochsen, Schaf und Maus im Stall einrichtete. "Ihr Kinderlein kommet" – dieses Lied wurde vor der Geburt gesungen, und "Ein Stern strahlt in der dunklen Nacht" war das Zeichen für die Geburt. Die Engel tanzten, die Tiere freuten sich. Mit "Süßer die Glocken nie klingen" ging die Aufführung zu Ende.