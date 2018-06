Sulz a. N. Ein schillerndes Leben

Sulz. "Vom FBI gejagt … von Gott gefunden": Unter diesem Thema laden die Apis, der evangelische Gemeinschaftsverband im Sulzer Bezirk, und die evangelische Allianz Oberer Neckar, für kommenden Samstag, 9. Juni, ab 19 Uhr in die Sulzer Stadthalle ein. Sie haben einen profunden Protagonisten für dieses Thema gefunden: den Münchner Josef Müller, der sich selbst als ehemals "ziemlich besten Schurken" bezeichnet. Er ist ein Mann mit einer schillernden Biografie. In seinem ersten Leben war er Steuerberater der Münchner Schickeria, Honorarkonsul der Republik Panama und Botschafter in Monte Carlo. Infolge seiner Schwarzgeldgeschäfte musste er fünf Jahre in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim absitzen.