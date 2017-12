Sulz a. N. Ein großer Schritt nach vorne

Erfreulich sei der Ausbau der K 5508, der beim Abschnitt Hopfau – Glatt in "Rekordzeit" erfolgt sei. "Schade, dass von ewigen Nörglern von einer Rennstrecke gesprochen wird", meint er. Außerdem komme das Integrierte Stadtentwicklungskonzept langsam zur Umsetzung. Da sei Bürgerengagement gefordert. Mit der Auszeichnung "Starke Quartiere" wurde laut Trautwein ein erster Erfolg erzielt. Nicht ganz wohl fühlt sich der CDU-Stadtrat mit der Lage des geplanten Kunstrasenplatzes in Renfrizhausen. In Sachen Personalstellen sei man gut aufgestellt, auch wenn in der Finanzverwaltung eine Unterbesetzung bestehe.

Für die "bemerkenswerte Erfolgseinrichtung" Sozialstation sollen 2018 größere Räume her. Kritisch sieht die CDU den Eigenbetrieb Soziales Wohnungs- und Baumanagement. Zwar sollte die Stadt sich mit der Wohnraumsituation beschäftigen, aber "ob der SWB in derzeitiger Form erforderlich ist", sei fraglich. Insgesamt könne man einen "Rekordhaushalt" aufweisen, der dennoch solide sei.