Sulz a. N. Ein Bär will Weihnachten feiern

Aber als sie heute morgen in die Bücherei gekommen sei, erzählt sie weiter, habe sie eine Kiste vorgefunden. Natürlich benötigte sie Hilfe beim Auspacken, denn so ein Buch über einen Bären, der Weihnachten feiern will, ist ja auch schwer.

Mai war flugs in die Rolle der Erzählerin geschlüpft. "Ein unheimlicher Weihnachtsgast" war der Titel der Geschichte. Die Kinder erlebten den Bären, der in diesem Jahr den Winterschlaf verpasste, wie er Einladungen an Biber, Maus und Specht schreibt und einen Tannenbaum in seiner Höhle aufstellt. In dessen Gipfel sitzt starr vor Angst ein Eichhörnchen. Der Bär traut seinen Sinnen nicht mehr ganz, als er es entdeckt. Der Bär wartet vergeblich auf seine Gäste. Enttäuscht weint er.

Die Kinder fühlten sich als Teil der Geschichte, so anschaulich wurde in kleinen Abschnitten vorgelesen und die ganzseitigen Bilder dazu betrachtet. Zwischenfragen schufen den Vergleich mit zu Hause. Bewegung kam in die Schar der Kleinen, denn sie ahmten das Eichhörnchen auf dem Baum nach und erklärten dem Bären, dass alle Tiere Angst vor ihm hätten.