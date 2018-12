Sulz a. N. Ehrenamt mit viel Herzblut und Elan

Den Dank der Kirchengemeinde für eine Leiterin, die sich in all den Jahren und immer noch mit so viel Herzblut, Elan, Liebe und Kraft in der Gemeinde einbringt, überbrachte Pfarrerin Stefanie Fritz verbunden mit einem Blumengebinde.

Anne Wössner beschrieb sie als besonderes Geschenk für den Frauenkreis, gemessen an den unzähligen Stunden, in denen sie in vielerlei Hinsicht einfach Freude bereitete. Zum einen seien es die Tischgestaltungen, immer der Jahreszeit entsprechend gewählt, mit selbst hergestellten kreativen Dekoarbeiten und Blumenarrangements. Wunderschöne Servietten machten jede Kaffeetafel zu etwas Besonderem. Als ihre besondere Gabe hob sie hervor, zu den jeweiligen Themen die dazu passenden Texte, Gedichte oder Geschichten zu finden. Das mache nachdenklich, sei bewegend oder bringe sie zum Lachen. Man gehe nach dem Beisammensein "anders" nach Hause, jede für sich etwas beschwingter, leichter, fröhlicher und jünger.

Zum anderen falle in die unzähligen Stunden auch die Zeit, die sie benötige, um Termine abzustimmen, Referenten anzuschreiben, Geburtstagsgeschenke herauszusuchen, für Weihnachten die Präsente einzupacken, sich mit der Presse abzusprechen und einiges mehr. Dafür wollten sie ihr von ganzem Herzen danken und ihre Anerkennung aussprechen.