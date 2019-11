Sulz a. N. Ehemann bricht schwangerer Frau Nase

In der Anklage hieß es, der 41-Jährige habe die Schwangere zweimal ins Gesicht geschlagen und ihr einen Tritt gegen den Oberschenkel verpasst. Die Frau soll ihrem Mann vorgeworfen haben, zu wenig zu arbeiten, schließlich hätten sie bereits ein Kind, und das zweite sei unterwegs. Anschließend soll sie ihm laut Anklage mit einer Abtreibung gedroht haben, woraufhin der Mann zuschlug und offenbar auch drohte, sie im Fall einer Abtreibung umzubringen.

"Ich habe sie nur geschubst, und sie ist gegen die Wand geknallt", stellte der Angeklagte vor Gericht klar. Er und seine Frau seien seit etwa einem Jahr verheiratet. Das genaue Datum konnte der Mann nicht nennen. Er habe es nicht so mit Zahlen, meinte er. Bei der Tat, die sich in einer Nacht im Juli ereignet haben soll, sei seine Frau in der zwölften Woche schwanger gewesen.