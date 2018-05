Sulz a. N. Drohnen bewahren Rehkitze vor Tod durch Mähen

Bei einer eventuellen Rettungsaktion darf der Jäger keinen Köperkontakt mit dem jungen Reh haben. Schrägle ist daher mit Handschuhen ausgerüstet und hat auch einen Sack dabei, in dem er das Kitz von der Wiese tragen und dann so ablegen würde, dass die Mutter es "abholen" könnte. Wird ein Rehkitz geboren, wird es von der Mutter so abgelegt, dass es von den natürlichen Feinden nicht gesehen werden kann. Dazu kommt der Instinkt des Rehkitzes, sich bei Gefahr wegzuducken. So wird es allerdings auch vom Landwirt auf dem Traktor nicht gesehen.

Kretschmann muss schließlich die Aktion abbrechen. Die Drohne verbraucht sehr viel Energie. Nachdem diese rund 72 Kilometer zurückgelegt hat, sind zwei Akkus leer. An einem anderen Tag geht es weiter. Kretschmann will weitere Akkus anschaffen und damit den Landwirten und den Jägern helfen.

Rosenfelder macht deutlich dass es keinen Landwirt gibt, der sich nicht davor graust, ein Rehkitz beim Mähen des hohen Grases aus Versehen zu töten. Dies ist auch Ludwig Schrägle bewusst. Sollte der Hegering tatsächlich eine Drohne anschaffen, dann braucht er allerdings für den Einsatz des Geräts einen ausgebildeten Jäger.