Sulz a. N. Dreher kann in Sulz weiter wachsen

Sulz. Zuvor bezog Bürgermeister Gerd Hieber Stellung zur Kritik von Emil Sänze, der sich zur Umsiedlung der Firma geäußert hatte. Der AfD-Landtagsabgeordnete hatte der Stadt in einem Presseartikel am 29. Mai Versagen bei der lokalen Wirtschaftspolitik vorgeworfen und behauptet, die Standortverlagerung der in Renfrizhausen ansässigen Firma bringe keinen Mehrwert. Im interkommunalen Gewerbegebiet sollten externe Ansiedlungen vorgesehen werden.

"Diese Aussagen sind falsch und unbegründet", sagte Bürgermeister Hieber. Er berichtete, dass die Stadtverwaltung 2017 ein Gespräch mit der Firma Dreher über die weitere Zukunft des Unternehmens geführt habe. Da habe auch die Überlegung im Raum gestanden, in Renfrizhausen zu erweitern. Doch das sei wegen der Eigentumsverhältnisse schwierig. Das Flächenpotenzial sei eingeschränkt. Hieber betonte: Es sei darum gegangen den Betrieb in Sulz zu halten. Daher sei man zum Ergebnis gekommen, Dreher im "InPark" anzusiedeln. Die Fläche, auf der der Betrieb dort jetzt bauen will, ist wesentlich größer als der Standort in Renfrizhausen. Hieber appellierte an den AfD-Landtagsabgeordneten, sich zuerst zu informieren und sich sachlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. "Dann wäre Herr Sänze zu dem Schluss gekommen, dass es sich um eine erfolgreiche Wirtschaftsförderung handelt", so Hieber. Das gemeinsame Gewerbegebiet von Sulz und Vöhringen biete örtlichen Firmen Entwicklungsmöglichkeiten. Hieber: "Wenn auswärtige Firmen ansiedeln, ist es eine gelungene Abrundung."

"Wir können froh sein, dass Dreher Flächen in Sulz gefunden hat und weiter wachsen kann", meinte Dieter Kopp (CDU). Man könne davon ausgehen, dass sich der Gewinn der Firma vergrößere und in dem Fall auch das Gewerbesteueraufkommen der Stadt, meinte Cornelia Bitzer-Hildebrandt (FWV). Von daher sei es eine Verbesserung.