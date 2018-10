Sulz a. N. Dort hingehen, wo die Menschen sind

Im Jahr 2000 kam er als Sozialarbeiter und Diakon nach Winnenden zur Paulinenpflege. Er leitete eine Wohngruppe für Gehörlose und gab Religionsunterricht für hörgeschädigte Schüler. Als Schuldiakon war er in der Grund- und Hauptschule sowie in der Gemeinschaftsschule Großaspach tätig. Er hatte zudem eine Teilzeitstelle in einer Behindertenwerkstatt und engagierte sich in der Flüchtlingssozialarbeit. Sulz, sagt er, sei nun seine erste klassische Diakoniestelle.