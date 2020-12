Sulz a. N. Dorfgemeinschaftsverein gegründet

Sulz-Hopfau. Mit 38 Mitgliedsanträgen ist der Start des neuen Vereins als sehr gelungen zu bezeichnen. Initiator Thomas Mutschler zeigte sich erfreut, dass trotz den drastisch gestiegenen Corona-Fallzahlen doch zehn Mitbürger ihr Interesse an der Dorfgemeinschaft am Samstagabend durch ihre Anwesenheit in der Glatttal-Halle bekundeten. Die Anwesenheit des Ortschaftsrates hatte nichts mit der Gründungsversammlung zu tun, informierte Mutschler, viel mehr hatte der Ortsvorsteher im Anschluss eine nichtöffentliche Ortschaftsratssitzung anberaumt.