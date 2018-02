Sulz a. N. Dirigent Reiner Kopf dreht weiter an den Stellschrauben

Sulz-Fischingen (ah). Beim Musikverein Fischingen wird die Zusammenarbeit immer besser. Dirigent Reiner Kopf ist zuversichtlich, das Niveau auch künftig verbessern zu können. Bei der Hauptversammlung kündigte er an, weiter an den Stellschrauben zu drehen. Im Hinblick auf das Jahreskonzert will er mit seinen Musikern an die Leistungsgrenze gehen – aus seiner Sicht machbar, nicht zuletzt durch die Nachwuchsmusiker, denen er beim zurückliegenden Konzert eine grandiose Leistung bescheinigte.