Sulz a. N. Diesmal soll es die Goldmedaille sein

Sulz/Vöhringen. "Die Aufregung kommt jetzt so langsam", gibt Leonie Vögele zu. Die vergangenen Wochenenden war sie ständig auf Achse, etwa beim Landeskaderlehrgang in Raststatt und zuletzt bei der Sichtung für den Bundeskader, zu der sie dank ihres Sieges bei der deutschen Meisterschaft im Maintal und den German Open erneut eingeladen wurde. Nun ist klar: Auch 2019 startet Leonie Vögele in der Nationalmannschaft. Zudem hat sie vom Bundestrainer die bronzene Ehrennadel für besonders gute Leistungen erhalten.

Und das nächste Abenteuer wartet bereits. In der Nacht auf den 26. Oktober reist Vögele mit der Nationalmannschaft von Würzburg aus nach Bologna. Am 27. Oktober geht es dann für sie zur Sache. Dort startet sie in der Gewichtsklasse 48 Kilogramm bei der U-18-Europameisterschaft.

Ein internationaler Wettbewerb ist für die 16-jährige Vöhringerin kein Neuland. 2015 gewann sie Bronze bei der Weltmeisterschaft in Athen, vergangenes Jahr Bronze bei der Europameisterschaft in Bukarest.