Sulz a. N. Drei-Täler Saft: Zehn-Tonnen-Marke geknackt

Allein in der Kernstadt trafen sich am Samstagmorgen mehr als 30 Helfer am Backsteingebäude, die jüngste Helferin war fünf Jahre alt, der älteste Helfer 83. Auch mehrere ausländische Mitbürger waren mit von der Partie. Geschätzt weit über 100 Bürger der Gesamtstadt beteiligten sich an der Aktion. Im Vorfeld war eine gute Planung der Streuobstinitiative notwendig. Federführend übernahmen Sabrina Glöckler, Hans-Ulrich Händel und Karl Götz die gesamte Organisation.

Vom Treffpunkt am Backsteingebäude aus machten sich die Helfer auf den Weg in Richtung "Oberer Bühlweg", um dort die städtischen Apfelbäume abzuernten. Eine zweite Gruppe kümmerte sich um die Bäume an der Kreisstraße Richtung Glatt. Bei herrlichem Sonnenschein begannen sie dort die bereits heruntergefallenen Äpfel zu sortieren. Die Exemplare, die bereits angefault waren, wurden ausgesondert, die guten landeten in den bereitstehenden Gitterboxen.

Als der Boden unter den Bäumen quasi apfelfrei war, konnte mit dem Herunterschütteln des Obstes begonnen werden. Das bereitete besonders den Jungs von der Klasse 6A des Albecks-Gymnasiums Spaß. Da die Klasse einen Schullandheim-Aufenthalt plant, wollten sie sich mit der Aktion ein paar Euro dazuverdienen. So wurden Baum um Baum am "Oberen Bühlweg" abgeerntet. Dabei kam auch die von der Stadt Sulz beschaffte Obstraupe zum Einsatz. "Das Gerät hat seine Bewährungsprobe bestanden", sagte Karl Götz. Für ein optimales Ergebnis müsse die Fläche unter dem Baum vorher freigemäht sein, ansonsten würde zu viel Gras in der Auffangbox landen, meinte Götz. Die Obstraupe soll künftig im Bauhof untergebracht werden und kann in der nächsten Saison ausgeliehen werden.