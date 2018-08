Sulz a. N. Die verborgenen Schönheiten des Kirchbergs entdeckt

Die Betrachter der Werke waren überrascht, welche Vielzahl an verborgenen Schönheiten durch das künstlerische Augen wiedergegeben wurde. Oft machte dasselbe Motiv aus einem ganz anderen Blickwinkel auf sich aufmerksam, denn jeder sah es anders. Der Eingang zur Schenke, ein altes Mauerstück, das Karawankenkreuz, der Brunnen mit der Winde, die Treppe zur Uhrig-Ausstellung, die hinter einer Steinkugel hervorlugende Sonnenuhr oder der Eingang zur Johanniskirche, alles erregte die Bewunderung des Betrachters. Selbst das Kellerfenster des Herrenhauses war des Verweilens wert.

Ein Schwerpunkt lag auch auf der Natur um den Kirchberg. Blätter der Linde, des Ginkobaums, Zweige der Weide und Weinlaub schmückten die Stellwände. Der Blick glitt auch in die Ferne, die Burg Hohenzollern grüßte von weitem. Daneben gab es Motive ganz anderer Art wie Strandimpressionen, die Ostsee mit Boot, ein Meeresstrand, Ansichten von Konstanz. Eine ganze Wand war der Tierwelt gewidmet. Das Charakteristische von neugierigen Ziegen, aufmerksamen Murmeltieren, hälsereckende Emus, drei behäbigen Fröschen oder ein sich im Wasser aalender Otter wurden naturgetreu eingefangen. Oder es wurde einfach mal mit Farbe experimentiert, es gab ja keine Beschränkungen, und offensichtlich machte das Malen Spaß, denn während die einen schauten, malten die anderen noch ihre Bilder fertig. Und so bekamen die Besucher auch noch Einblicke in die Malweise der Aquarelltechnik. Man blieb stehen und schaute zu. "Wie macht man das", wurde immer wieder gefragt, und gerne wurde die Erklärung auch praktisch gezeigt. Sogar Fotos wurden angefertigt. "Von ganz toll bis zu traumhaft schön" reichten die Kommentare der interessierten Besucher, die natürlich die Hobbykünstler einschließlich der Leitung auch mit gewissem Stolz erfüllen durften.