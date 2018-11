Sulz a. N. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft ist gefordert

Insgesamt waren 300 Bürger angeschrieben worden, gekommen waren jedoch knapp 20, die Hans-Ulrich Händel und Moderator Thomas Uhlendahl begrüßen konnten. Bürgermoderatoren hielten an den vier Thementischen die Ergebnisse schriftlich fest.

Zum Thema Nachbarschaft war zu lesen: Sulzer sind sehr eigen, digitale Freunde sind wichtiger, verschiedene kulturelle Gruppen haben untereinander sehr guten Kontakt. Beim Thema Identifikation wurde positiv das Leben in der Natur bewertet. Das "marode" Stadtbild wurde auf einer Pinnwand notiert. Ferner wurde festgestellt: Zu "Ur-Sulzern" kann nur zögerlich Kontakt hergestellt werden. Eine generationenübergreifende Nachbarschaftshilfe, eine Initiative "Bürger für Bürger" und die Überarbeitung des Konzepts für Spiel- und Sitzplätze wurden als Maßnahmen vorgeschlagen. So könnten, was am meisten gefiel, Rundbänke aufgestellt werden. Damit würde die Kommunikation angeregt. Der Wochenmarkt am Samstag würde allen Bürgern die Möglichkeit geben, dort einzukaufen und sich zu treffen. Weiter wurde angeregt, für Sulz eine Vision zu entwickeln, "Nachbarn an die Hand zu nehmen" oder kleine Straßenfeste zu initiieren. Ein schöneres Stadtbild und ein attraktiveres Neckarufer könnten die Identifikation fördern.

Auf der Maßnahmenliste stand ganz oben die Schaffung von Wohnraum durch die städtische Wohnungsbaugesellschaft, auch sollte das Neckarufer begehbar gemacht werden. In einer Bürgerwerkstatt, so ein weiterer Vorschlag, könnten sich handwerklich Begabte treffen.