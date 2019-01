Sulz a. N. Die Stadt kann Schulden abbauen

Dornhan. Man könne zufrieden sein, stellte Stadtrat Alois Schanz, der den erkrankten Bürgermeister vertrat, fest. Die Zahlen hatte zuvor Kämmerin Anja Braun nochmals nach dem alten kameralen System vorgelegt.

Gegenüber dem Planansatz hat sich im Verwaltungshaushalt einiges verändert. Das Rechnungsergebnis umfasst fast 14 Millionen Euro, geplant waren 13,2 Millionen Euro.

Die Mehreinnahmen sind unter anderem auf den höheren Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Einnahmen aus Verkauf, Vermietung und Pacht sowie Gebühren und Entgelte zurückzuführen. An Gewerbesteuern hat die Stadt 1,94 Millionen Euro eingenommen. Das entspricht gegenüber dem Plan einem Plus von eher bescheidenen 1,87 Prozent.