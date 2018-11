Sulz a. N. Die Stadt kann Schulden abbauen

Für die Glatter hatte er eine schlechte Nachricht parat: Das Regierungspräsidium und die Leader-Geschäftsstelle hielten den Umbau des Rathauses zur einem Bürger- und Vereinshaus nicht für förderfähig. "Die Gründe sind für uns in keinster Weise nachvollziehbar", sagte Hieber. Das Vorhaben sei in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen worden. Einige der Investitionsschwerpunkte sind die Feuerwehr, die vier Mannschaftstransportwagen erhält, die Schulen mit Gesamtinvestitionen in Höhe von 1,5 Millionen Euro, der Bau des Kinderhauses in den Neckarwiesen (1,65 Millionen Euro), die Sanierungsgebiete Stadtkern II (625 000 Euro), Bergfelden (535 000 Euro) und Mühlheim/Fischingen (100 000 Euro).

Erfreulich ist: Im Kernhaushalt sind keine Kreditaufnahmen erforderlich. Mit der Ablösung eines Darlehens von 850 000 Euro wird der Schuldenstand Ende 2019 nur noch 150 000 Euro, das sind 12,20 Euro pro Einwohner, betragen. Bis 31. Dezember 2020 werde sich die Pro-Kopf-Verschuldung sogar auf acht Euro verringern.

Die Haushaltskonsolidierung bezeichnete Hieber als großen Erfolg des Gemeinderats, dessen Legislaturperiode im kommenden Jahr zu Ende geht.