Sulz a. N. Die Stadt fördert den Abbruch eines Wohnhauses

Der Leiter des Stadtbauamts, Reiner Wössner, informierte über den Abschluss der von der Gemeindeprüfungsanstalt durchgeführten Bauausgabenprüfung für die Jahre 2014 bis 2017. Seit dem 10. September prüften die Mitarbeiter der Gemeindeprüfungsanstalt die in diesem Zeitraum abgewickelten Bauprojekte. Beim Abschlussgespräch am vergangenen Montag kündigte die Gemeindeprüfungsanstalt an, dass ein positiver Abschlussbericht zu erwarten sei, so Reiner Wössner. Bürgermeister Hieber, der auch am Abschlussgespräch teilgenommen hat, stellte heraus, dass die gute Zusammenarbeit mit den Prüfern ausdrücklich gelobt worden sei. Er dankte allen Mitarbeitern des Bauamts, allen voran Reiner Wössner, für die hervorragende Arbeit, die geleistet wurde. Sobald der ausführliche Bericht vorliegt, werde der Gemeinderat informiert.