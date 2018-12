Sulz a. N. Die Sanierung der Narrenstube muss noch warten

Ortsvorsteher Helmut Pfister informierte aus den Haushaltsberatungen. Diese Maßnahme sei als Merkposition aufgenommen. Die Maßnahme werde demzufolge im Jahr 2019 noch nicht begonnen. Begründung dafür war, dass die vollständige Trocknung noch nicht absehbar ist. Margita Manz-Getzreiter wies darauf hin, dass der im Eigentum der Gemeinde befindliche Brunnen "Im Gießen" seit einem dreiviertel Jahr kein Wasser mehr führt. Grund dafür sei, so Pfister, dass die Leitung im oberen Bereich instandgesetzt werden müsse. Er werde dies bei der Stadtverwaltung nochmals vorbringen.

Ein weiterer Bürger erkundigte sich nach dem Stand der Maßnahmen zur Instandsetzung der Straße zwischen Glatt und der Brücke in Neckarhausen. Laut Ortsvorsteher Helmut Pfister fand am 13. Dezember die Submission statt. Mitte Januar soll mit den Arbeiten begonnen werden. Da als erstes die Verlegung der Glatt anstehe, müsse mit den Arbeiten bald begonnen werden, da diese bis zum Mai abgeschlossen sein müssten. Die Bauarbeiten werden insgesamt 16 bis 18 Monate dauern. Der Verkehr werde in dieser Zeit über Sulz umgeleitet. Der "Alte Rainweg" werde für die Dauer der Bauarbeiten gesperrt.

Die von Wilhelm Umbrecht in der vorausgegangenen Sitzung vorgebrachten Anfragen bezüglich der neuen Aussegnungshalle wurden seitens des Stadtbauamts beantwortet. Die Bepflasterung mit zwölf Zentimeter starken Platten sei auf Grund der möglichen Belastung so ausgewählt worden. Die verwendeten Flachziegel könnten sowohl im Verband als auch in Reihe verlegt werden. Bei der Dachneigung der Aussegnungshalle sei die Verlegung in Reihe vom Hersteller empfohlen.