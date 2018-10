Sulz a. N. Die Kirchenmusik im Ort geprägt

Sulz-Fischingen. Am 30. Januar 1951 wurde er in Fischingen geboren. Nach der Grundschule wechselte er ans Horber Gymnasium. Er absolvierte nach dem Abitur den Wehrdienst, um anschließend an der Pädagogischen Hochschule in Reutlingen fürs Lehramt Englisch und Musik zu studieren. Als Lehrer unterrichtete er bis zur Pensionierung 2014 in Geislingen bei Balingen an der Grund- und Haupt- beziehungsweise Werkrealschule aber nicht nur Englisch und Musik, sondern noch weitere Fächer, unter anderem Geschichte. Er befasste sich vor allem mit dem Dritten Reich und las dazu viele Bücher. Sein besonderes Interesse galt dem Widerstand gegen das Nazi-Regime.

Sein Vater leitete in Fischingen ein Schulorchester. Von ihm lernte Winfried Schon Geige zu spielen. Klavierspielen kam dazu. Eine Zeit lang blies er in der Musikkapelle auch Klarinette. Während des Studiums an der Hochschule nahm er zusätzlich Orgelunterricht. Mit 15 sang er bereits im Kirchenchor. Seit 1970 ist er Organist in der Kirche St. Margaretha. Zu diesem Amt kam er durch Zufall: Die damalige Organistin erlitt während des Gottesdienstes einen Schwächeanfall. Weil Winfried Schon Klavierspieler war, hat man ihn kurzerhand auf die Orgelbank geschickt. Seither war er nicht nur Organist, sondern auch Chorleiter.

Die Kirchenmusik in der Pfarrgemeinde hat er mit den Konzerten des Kirchenchors bereichert. Er entwickelte für die geistliche Musik ein eigenes Konzept mit Chor- und Gemeindegesang, Instrumentalmusik und Texten. In den vergangenen Jahren fand das Kirchenkonzert immer im November statt. Es wurde auch von Auswärtigen gern besucht. 2016 ist Schon für 50-jährige Mitgliedschaft im Kirchenchor ausgezeichnet wurden. Die damalige Vorsitzende Hildegard Kaupp ehrte ihn als das "Herzstück der Kirchenmusik in Fischingen".