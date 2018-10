Sulz a. N. Die Hingabe klingt bei jedem Lied mit

Seit ihrem Grand-Prix-Sieg "Beuge dich vor grauem Haar" sind die Ladiner weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und zählen zum Besten, was die Volksmusik zu bieten hat. Ihre unverwechselbaren Stimmen und eingängigen Melodien haben sie in Musiksendungen im In- und Ausland geführt. Sie singen von der imposanten Bergwelt Südtirols, ihrer unvergleichlich schönen Heimat und über berührende Geschichten, die das Leben schreibt.

Den beiden nimmt man ab, was sie singen, denn ihre Art, aufrecht zu leben und zu wirken, spiegelt sich in ihren Titeln wider. Die Ladiner-Fans wissen: Wenn sie diese beiden Musikstars in Lederhose und blauem Seidengilet sehen, dann bekommen sie musikalischen Seelenbalsam geboten.

Ein unvergleichliches Klangerlebnis bietet das Kastelruther Männerquartett. Wunderbare, glasklare Stimmen mit warmen Timbre besingen das Wunder der Berge und das Lob Gottes. Man hört an der Hingabe an den Gesang, dass religiöse Titel den Musikern Freude und Bestimmung zugleich sind. Die vier Musiker arbeiten schon seit längerer Zeit Seite an Seite mit ihrem Freund und Musikbegleiter Oswald Sattler, der als Volksmusikant im deutschsprachigen Raum alles erreicht hat, was man nur erreichen kann.