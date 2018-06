Sulz a. N. Die Gier frisst das Hirn auf

Eröffnet wurde der Abend mit einem italienischen Medley durch das Akkordeonorchester unter der Leitung von Ramona Merk, die passende Untermalung auch für das reichhaltige Buffet, dessen Spezialitäten den Gaumen verwöhnten.

Und dann kam er. Man erlebte einen überzeugenden, charismatischen Erzähler voller Witz, Lebendigkeit, aber auch voller Tiefgang und Demut. Ein Videoclip zeigte schlaglichtartig sein früheres Leben in der Münchener Schickeria bis zu seinem Unfall, der ihn seit dem 17. Lebensjahr an den Rollstuhl fesselte.

Die Zuhörer erlebten im erzählten Rückblick den beruflichen Aufstieg des Polizistensohns als Steuerberater mit vier Kanzleien und 50 Mitarbeitern und die steigende Gier nach Reichtum. "Für Geld gibt es keinen Sättigungsgrad", so Müller. Geblendet vom Hörensagen als erfolgreicher Börsenspekulant überließen ihm Anleger ihr Geld, das er veruntreute. In Koffern geschmuggeltes Geld aus Amerika in Höhe von 40 Millionen Dollar – zum Anlegen gedacht – verzockte er an der Börse. Er war Millionenbetrüger. Längst war er gesucht. "Ich erkannte, ich war dem Satan auf den Leim gegangen. Ich war nicht glücklich. Auf Dauer schreit etwas in dir."