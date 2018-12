Sulz a. N. Die ganze Bandbreite der Blasmusik

Sulz. Nachdenkliche Worte zur Weihnachtszeit, die sich vom Trubel und bestimmenden Kommerz abhoben, fand Tonja Schühle zur Einstimmung. Als musikalisches Erlebnis präsentierten dann die 37 Bläser der Stadtkapelle mit Dirigent Edin Pasalic die "Petite Suite Européenne", majestätisch, verträumt und wieder tänzerisch temperamentvoll. Das ließ aufhorchen, genauso wie das Stück "2012" von Ian Watson. Feinfühlig interpretierte das Akkordeonorchester Sulz unter der Leitung von Ramona Merk die olympischen Spiele 2012 aus Sicht der Athleten. Die Strahlkraft der olympischen Flamme steigerte sich noch bei den Bläsern in der grandiosen Eröffnungsfanfare zu den Spielen in Seoul 1988 im Stück "The Olympic Spirit" von John Williams.

Abwechselnd setzten die beiden Orchester das Programm fort, das beim Publikum sehr gut ankam, sowohl hinsichtlich der Abfolge der Stücke als auch der exzellenten Ausführung. Man wiegte sich im Walzertakt in richtiger Ballsaalatmosphäre, fühlte aber auch den unruhigen Zeitgeist der Masse ohne Bodenhaftung in "No Roots", aus der sich einzelne abheben, weich hervorgehoben von Querflötenstimmen. Mit der "Blues Brothers Revue", einem energiegeladenen Popmedley, rundete die Stadtkapelle ihren Teil ab, und mit Abel Tasman gab es noch eine gern gehörte Zugabe.

Die 1970er-Jahre erwachten Boney M. wurde wieder lebendig im Hitmix der Akkordeons. Dann luden die 18 Spieler zur "Sleigh Ride", einer lustigen Schlittenfahrt, ein. Schlittenglöckchen klingelten im Takt zu den trabenden Pferden. Lautmalerisch erlebte man in dem instrumentalen Weihnachtsstück die Fahrt durch die verschneite Landschaft. Und mit dem Musicalmix tauchten die Musiker ein in die Welt von "Mary Poppins", "Aladin" und tanzten mit dem Bär Balu und Mogli aus dem "Dschungelbuch". Nadja Keucher und Ellen Däuble moderierten in gewohnt ansprechender Weise. Mit langem Beifall belohnten die Konzertbesucher ihren Musikverein.