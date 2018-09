Sulz a. N. Die entscheidenden Meter fehlen

Weiterhin gab Sackmann bekannt, dass am Samstagmorgen der Bereich um den Brunnen am Bächle gepflastert werde, Helfer seien willkommen. Am Nachmittag werden die Streuobstfreunde das Obst für den Sulzer Drei-Täler-Apfelsaft auflesen.

Ernst Schmid fragte nach, wer die Absperrungen, die im Zuge der Schutzmaßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner angebracht wurden, wieder zurückbaut. Zum Thema Grabenräumung und -pflege stellte er fest, dass zwar viel gemacht wurde aber die entscheidenden Meter Graben noch nicht geräumt seien. Aus seiner Sicht könne es nicht sein, dass wegen angeblich fehlender Haushaltsmittel (es geht um etwa 2000 Euro) das wichtige Teilstück nicht freigeräumt wird. Zudem verwies er auf Projekte, wie die Friedhofsanierung, bei der etwa 10 000 Euro nicht ausgegeben wurden. Diese eingesparten Mittel könnten für den Graben verwendet werde. Vielleicht könne hier doch noch ein Umdenken erreicht werden, meinte Schmid.