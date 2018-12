Sulz a. N. Der Zuschussantrag für den Kunstrasenplatz ist gestellt

Platzeigentümer sei die Stadt Sulz. Der VfB Sigmarswangen verfüge über 25 Prozent der Nutzungsrechte, die er sich mit dem FC Holzhausen, der SG Mühlheim-Renfrizhausen und dem VfR Sulz teile. Da mit Sulz mittlerweile eine Spielgemeinschaft eingegangen wurde, habe man zusammen 50 Prozent des Platzes zur Verfügung. "Gut, dass wir schon vor fünf bis sechs Jahren diesen Weitblick hatten. Für uns ist das eine Mega-Sache. Wir wollen uns alle Möglichkeiten offen halten", stellte Voßler fest. Es gebe Trainingsmöglichkeiten für alle Jugendmannschaften von Sulz und Sigmarswangen. Dies sei ein wichtiges Argument, junge Spieler zu halten, die sonst vielleicht abwandern würden.

Die Bauarbeiten seien bereits weit vorangeschritten, die Flutlichtanlagen und der Zaun montiert, so dass bei geeignetem Wetter der Kunstrasenbelag aufgebracht werden könne. Voßler sprach von Gesamtkosten von rund 970 000 Euro. 200 000 Euro davon müsse der Förderverein der vier beteiligten Vereine aufbringen. Unter anderem biete man Bandenwerbung, Fahnenwerbung und Rasenpatenschaften an. Der Kernstadtbeirat habe 12 500 Euro zugesagt, aus Mühlheim sollen weitere 2500 Euro kommen. Wie jetzt in Sigmarswangen werde man in allen beteiligten Orten vorstellig.

Farbschmierereien behoben