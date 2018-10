Sulz a. N. Der VfB kann feiern

Das beliebte Amazonas-Duo, das in Sigmarswangen zu einem Begriff geworden ist, spielte einen Malle-Hit nach dem anderen, Oktoberfestfeeling pur gab es in der Nacht. Danach ging es im Schuppen und angebauten Festzelt mit der Party weiter. Zum Frühschoppen am Tag der deutschen Einheit spielten Alois Frommer und seine Aline als Colorado-Duo auf und sorgten mit aktuellen Hits, aber auch Oldies für prächtige Stimmung.

Schließlich verlagerte sich das Geschehen am Nachmittag auf den Sportplatz.

