Sulz a. N. Der Verbindungsweg sorgt immer wieder für Ärger

In der Ortschaftsratsitzung vergangene Woche lag wieder eine Mail an den Ortschaftsrat von einem Schloßberg-Bewohner vor. Er reklamierte, dass bei dem kürzlich kräftigen Schneefall der Weg weder gestreut noch geräumt wurde. Nach seiner Meinung hat ein Räum-Unimog den Weg befahren, jedoch ohne den Einsatz seines Schneeschiebers. "Also kann man in diesen Spuren gehen oder die Füße brechen", steht in der Mail, weiter schreibt der Verfasser: "Es muss Jemand sehr daran gelegen sein, dass hier nicht geräumt wird".

In dem Schreiben wird weiter bemängelt, dass Eltern und deren Kinder, die an den Schlittenhang wollen, zuerst über Schneehaufen laufen müssen. Der Fischinger Ortschaftsrat hat beschlossen, das Schreiben an die Stadtverwaltung weiter zugeben.