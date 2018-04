Sulz a. N. Der Mut zum Risiko zahlt sich aus

Sulz. Hieber begrüßte Stadt- und Ortschaftsräte (auch ehemalige), Bürgermeister a. D. Peter Vosseler und seine Frau, Landrat Wolf-Rüdiger Michel, Fachleute, Planer, Architekten und Ingenieure. Von der Politik waren die Landtagsabgeordneten Emil Sänze (AfD), Gerhard Ade (FDP) und als ehemaliger Abgeordneter Dieter Kleinmann anwesend.

Der Kaufvertrag der Stadt mit dem Bund im Jahr 1998 sei ein Meilenstein für das Gebiet Neckarwiesen und seine weitere städtebauliche Entwicklung gewesen, sagte Hieber. Bereits 1992 habe die Stadt Verhandlungen mit dem Bund aufgenommen. Drei Jahre später reiste eine Delegation mit dem damaligen Bürgermeister Peter Vosseler zu Gesprächen mit dem Verteidigungsministerium nach Bonn. Am 20. Juli 1995 kam von dort der Brief mit der Nachricht, dass die Wehrbereichsverwaltung 5 angewiesen worden sei, das Bundeswehrgelände in Sulz zur Verfügung zu stellen. Mit dem Abschluss des Kaufvertrags 1998 habe die Stadt die Hoheit über das Gelände erlangt. Noch im gleichen Jahr wurden Arbeitskreise mit Bürgern gebildet, um Ideen zu sammeln, was in den Neckarwiesen entstehen könnte. Einiges sei davon umgesetzt worden. Hieber nannte als Beispiel die Stadtumfahrung, die weiter nach Westen gerückt wurde und damit eine Trennlinie zwischen Industrie und Wohnen, das mehr stadteinwärts verlegt wurde, bildete. In 20 Jahren, so Hieber, seien 30 Millionen Euro unter anderem für Grunderwerb, Erschließung, Stadthalle, Umgehungsstraße und Bahnhofsumfeld investiert worden. Die Stadt habe die Chance genutzt, auf der Konversionsfläche ein neues Stadtquartier entstehen zu lassen. Hier wohnten heute rund 300 Menschen.

Hauptamtsleiter und Wirtschaftsförderer Hartmut Walter moderierte eine Gesprächsrunde mit Bürgermeister Hieber, Stadtbaumeister Reiner Wössner, Anselm Hilsheimer und Siegbert Koegst von der KE Kommunalentwicklung, die mit dem Projekt Neckarwiesen betraut war. Die Zuhörer erfuhren so manches Detail, zum Beispiel, wer auf die Idee kam, den Backsteinbau fürs Gewerbe und als Kulturhalle zu nutzen. Es sei eine Art "Blitzidee" gewesen, sagte Reiner Wössner, ausgedacht von ihm selbst sowie den Architekten Annette Stiehle und Herwarth Lange. Das war Ende Juni 2002. Der Gemeinderat befasste sich dann während einer Klausurtagung damit. So kam das Konzept zustande, die Neckarhalle ausschließlich für den Sport und die Stadthalle im Backsteinbau für Kultur vorzusehen. Ob das so funktioniert, da gab es in der Bevölkerung durchaus Zweifel. Es waren Stimmen zu hören, wie "den Backsteinbau sollte man in die Luft sprengen" oder mit dem Bagger reinfahren. "Es war eine Motivation aufzuzeigen, dass es machbar ist", berichtete Wössner.