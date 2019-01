Sulz a. N. Der Jäkle lebt wieder auf

Sofort nahm die Minigarde alle mit auf große Fahrt mit den Wikingern. Über die herzerfrischende Ausführung in einer anspruchsvollen Choreografie unter der Leitung von Renate Stühler, Yvonne Boss und Lena Kopf konnten die Zuschauer nur staunen. Zackig, jedoch voller Anmut und Eleganz machte die große Garde unter Renate Stühler und Yvonne Boss ihrem Namen alle Ehre. Jetzt lockte der Zunftmeister Siegbert Mannchen: "Jäkle, Jäkle komm heraus, tob dich bei der Fasnet aus."

Der Jäkle kam aus seinem Sarg heraus und wurde abgestaubt, genauso wie ein Kropfer. Ebenfalls abgestaubt und damit offiziell aufgenommen wurden ein Jäkle, zwei Kropfer, ein Gardemädchen und drei Tänzerinnen der Minigarde. Voller Stolz trugen die beiden jüngsten, Theresa Schweiger und Julian Kimmich, vier Jahre alt, ihre Kleidle. Und nun schlüpften goldgelbe Küken aus dem Ei, bis auf eins. Die Showtänzerinnen um Lena Kopf, Lisa Schittenhelm und Saskia Bossenmaier glänzten mit ihrer Geschichte vom hässlichen Entlein, das sich in einen wunderschönen Schwan verwandelte.

Mit einem akrobatischen und kraftvollen Tanz, einstudiert von Tobias Braun und Giuliano Varutti, ließen die Jäkle ihren Namensgeber als Naturburschen aufleben und setzten damit nochmals einen Höhepunkt. Die nächsten Termine sind am 11. Januar die Narrenparty, Beginn 19.30 Uhr, am 12. Januar die Teenietanzshow, Beginn 13.30 Uhr, am 12. Januar der Kropferball, Beginn 19.30 Uhr, jeweils in der Dickeberghalle.