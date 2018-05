Sulz a. N. Der große Erfolg bleibt zu Lebzeiten aus

Wie den Ausführungen von Weinzierl zu entnehmen war, so bestimmten Bauernfeinds Heirat und die Geburt seines Sohnes die Jahre von 1887 bis 1896. Schmunzelnd hörte man gleich zu Beginn, wie ihn die zufällige Begegnung in Jaffa im Januar 1887 mit Elise Bertsch, seiner Frau, ein ganzes Jahr am Schaffen hinderte. Als Mitarbeiterin der Basler Mission war sie auf dem Weg nach Indien. Große Schwierigkeiten gab es bei der Brautwerbung, denn Bauernfeind war Freidenker und sie als fromme Frau von einem verwandtschaftlich religiösen Geflecht von Templern und Kirchlern umgeben.

Am 13. Juli 1889 heiratete er seine Elise, am 29. März 1894 wurde sein Sohn Otto Konstantin geboren. Die Familie wohnte in München in bescheidenen Verhältnissen, die sich trotz großem Arbeitseifer nicht besserten. Ein "ehrfurchtvollstes Bittgesuch an den allerdurchlauchtigsten Prinzregenten Luitpold" um eine Schlossverwalterstelle oder um einen untergeordneten Beamtenposten blieb erfolglos.

Als Künstler, so Vosseler, realisierte er 1888 in seinem Atelier sein vermutlich größtes Ölgemälde "Jaffa. Einziehung der türkischen Landwehr in Palästina", das ihn zusammen mit den "betenden Juden an der Klagemauer in Jerusalem" bei einer Auktion 2007 zu dem am höchst bezahlten deutschen Maler des 19. Jahrhunderts machte. Im März 1896 kündigt er seine Wohnung, die Entscheidung in den Orient zu ziehen, war gefallen. Eine gewisse "offizielle" Anerkennung war ihm doch noch beschieden, denn der Staat kaufte seine ganze Kollektion von 15 Aquarellen. Am 3.September 1896 verließ die Familie München mit dem Ziel Jerusalem. Doch der große Erfolg blieb weiter aus.