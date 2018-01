Sulz a. N. Der Flößertanz und das Ballett begeistern das Publikum

Nachdem alle sieben Zünfte und Vereine eingetroffen waren, setzte der Narrenmarsch das akustische Signal zum Beginn. Der dreifache Narrenruf Narri- Narro, den Gildemeister Denis Walz den Gästen entgegenbrachte, hieß alle herzlich willkommen. Und wie gewohnt, platzte der Raum schier aus allen Nähten, so groß war die Freude der Gastzünfte über die Einladung zu Freunden nach Glatt in das besondere Ambiente.

Zu den feierlichen Klängen führte in würdiger Form das Schlossherrenpaar Julia Fischer und Daniel Beck mit ihrem Gefolge, dem Elferrat, die eigenen Narren in den Saal auf die Bühne. Da standen sie und glänzten, der Elferrat mit Gildemeister im Festhäs, die bäuerlich-feinen Habermarkenstupfer, die historischen Pechkneachte und die rauen Gesellen der Glatttal-Flößer. Damit die Gäste auch wussten, wen sie vor sich hatten, wurden sie von Walz einzeln vorgestellt und natürlich mit viel Beifall bedacht. Und wer hätte gedacht, dass sich die Flößer so elegant zu bewegen wissen – ihr Tanz ums Feuer bewies es. Die lange Stake geschickt als Requisit eingesetzt, ergab sich in der Choreografie ein kräftiges, ausdrucksstarkes Bild. Diese Vorstellung musste natürlich wiederholt werden.

Mit den übrigen Zünften sah man auch andere Hästräger, die vorgestellt wurden, und hörte deren beeindruckenden Narrenrufe, angefangen von Habs-Hexen und Dätsailer Schandle, zu Fuchswald-Hexen und Schnooga-Klopfer, Schurke Vors Gricht, Galgenbühl-Hexen, Schmalz-Kachel oder dem mondänen Schpüllomba-Ahoi der Narrenzunft Salzstetten. Für die andern Rufe standen die Hästräger aus Dettensee, Weiden, Dornstetten mit zwei Gruppen, Marschalkenzimmern und Rommelsbach.