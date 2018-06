Sulz a. N. Der Bau ist im Sommer 2019 geplant

Sulz/Dornhan. Den Zuschlag bekam die EnBW in der zweiten Ausschreibung der Bundesnetzagentur für insgesamt drei Projekte an Land, zwei davon in Baden-Württemberg, eines davon in Brandenburg.

Ursprünglich waren in Dornhan und Sulz drei Windenergieanlagen geplant, realisiert werden sollen nun die Anlagen eins und zwei. Den Antrag für ein drittes Windrad, ebenfalls auf Sulzer Gemarkung, hat die EnBW zurückgezogen (wir berichteten). Die Windkraftanlage eins auf dem Kalten Feld ist mit einer Nabenhöhe von 134 Metern und die Windkraftanlage zwei auf der Gemarkung Sulz mit 164 Metern Nabenhöhe projektiert. Die Rotoren haben einen Durchmesser von jeweils 131 Metern. Die Nennleistung liegt bei insgesamt 6,6 Megawatt.

"Wir müssen uns jetzt dringend vor allem um Netzanschluss, Zuwegung, Vorbereitung der beiden Standorte und Lieferung der Anlagen kümmern", teilt Pressesprecher Ulrich Stark mit.